„Angestellte haben sich mehr Geld verdient“

Ob in der Lidl-Filiale in der Salzburger Bahnhofstraße. Oder auch beim Maximarkt in Anif: Heute, Mittwoch, finden vorerst die letzten der insgesamt 30 Betriebsversammlungen in den Geschäften in Stadt und Land statt. Die Gewerkschafter informieren die Mitarbeiter einmal mehr über die erfolglose, zweite Kollektivvertragsrunde im Handel – 3,5 Prozent Gehaltserhöhung und Einmalzahlungen haben die Arbeitgeber angeboten.