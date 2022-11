Ortschefs fordern: „Wir brauchen mehr Notärzte“

Gesundheitszentren doch kein Allheilmittel?

Noch mehr Gewicht erhält ihr Postulat durch die angespannte Situation in den Gesundheitszentren: In jenem in Admont hat einer der beiden Ärzte kürzlich wegen des enormen Drucks aufgehört, und auch in Eisenerz ist mittlerweile nur mehr ein Arzt für Hunderte Patienten zuständig: „Nach dem Abgang des zweiten Mediziners haben wir mehrmals deponiert, dass die Stelle nachbesetzt werden muss – aber dem Gesundheitsfonds ist das egal, da herrscht Funkstille“, kritisiert Rauninger.