Grüne Zukunft: Rallye bekommt Klimazertifikat

Rekordstaatsmeister Raimund Baumschlager hat in den letzten Jahren ebenso wie Manfred Stohl immer wieder betont, dass es auch im Rallye-Sport ein Umdenken braucht und man nachhaltiger und vor allem umweltfreundlicher werden muss! Bis auf vereinzelte Starts von Elektroboliden, die leider sogar zu Anfeindungen und Vorwürfen unter den Fahrern gesorgt hatten, hat man aber vor allem in Österreich noch nicht wirklich Gefallen am grünen Weg gefunden.