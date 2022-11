Osttirol: Bodenversiegelung lässt Wogen hochgehen

Sämtliche Forderungen in einer Petition vorgestellt

Um den politischen Entscheidungsträgern diesen Missstand zu verdeutlichen, startete man vor kurzem die Petition „Grün statt Beton in Osttirol“. Darin wird der Erhalt von Naturräumen und Entsiegelungen von verbauten Flächen gefordert und nach Strategien gegen die zunehmende Bodenversiegelung plädiert. Knapp 480 Personen unterstützten diese Aktion bereits. Ein offener Brief erging zudem an alle Bürgermeister.