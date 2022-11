Schaf Omi als ärztliches Versuchstier aussortiert

Lebensabend in Frieden

Jetzt endlich meinte es das Schicksal gut mit ihr: Sie konnte dem Tod entrinnen, das Tierparadies Schabenreith in Steinbach am Ziehberg nahm die Vierbeinerin auf. Tierheimleiter Harald Hofner: „Sie genießt die Gesellschaft der Schaf- und Ziegenherde und die grünen Wiesen. Wir sind froh, dass wir ihr einen Lebensabend in Frieden ermöglichen können.“ Das Durchschnittsalter liegt bei 20 Jahren, Omi kann also noch eine schöne Zeit verbringen.