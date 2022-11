Chemikalie in Teich gekippt: Goldfische verendet

Wer macht denn so was? Ein unfassbarer Fall von Tierquälerei beschäftigt derzeit die Polizei in Kundl im Tiroler Bezirk Kufstein! Mehr als zwei Dutzend Goldfische mussten dabei ihr Leben lassen. Vom Täter fehlt bis dato jede Spur. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.