„In der Pflege müssen wir Vertrauen aufbauen“

Fest steht: Viel Zeit hat sie nicht, Ende April steht bereits die Landtagswahl auf dem Programm. In ihrer fünfminütigen Eingangsrede riss Berthold alle Themen nur kurz an. So auch das Pflege-Thema, das sie durch den Senecura-Skandal erst zurück in die Landesregierung brachte. In der Fragerunde kam erwartungsgemäß auch diese Causa zur Sprache.