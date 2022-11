Schwer verletzt! Brasilien-Star verpasst die WM

Bittere Nachricht für die Selecao so kurz vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaften: Die Brasilianer werden in Katar ohne ihren Offensiv-Star Philippe Coutinho auskommen müssen! Der aktuell bei Aston Villa in der Premier League engagierte 30-Jährige verletzte sich im Training vor dem Sonntags-Schlager gegen Manchester United schwer am Oberschenkel. So schwer, dass er wohl mindestens sechs Wochen fehlen wird …