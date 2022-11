Sie bringt „ein bisschen Licht“ in den Häfn

„Ein bisschen Licht“ will Singer-Songwriterin Diana Ezerex, wie sie sagt, mit ihrer Musik hinter die Gefängnismauern bringen. Deshalb tourt die 28-Jährige aus dem schwäbischen Biberach aktuell durch Österreichs Justizanstalten und wandelt damit auf den Spuren von Johnny Cash. Auch der Country-Legende waren Gigs in Haftanstalten ein besonderes Anliegen. Zum Auftakt spielte Ezerex am Montag in Salzburg vor rund 40 Inhaftierten ihr Album „My Past’s Gravity“. Die Platte komprimiert Ezerexs Eindrücke aus ihrem Freiwilligen Sozialjahr in der Jugendhilfe und ihren zahlreichen Gefängnis-Auftritten. Das zentrale Thema der 14 Tracks ist die Vergangenheit und ihr Einfluss auf das „Ich“.