Schwerkranker bangt um Energiekostenzuschuss

Bei der EVN rufen täglich bis zu 10.000 Personen an. Zudem gibt es seit Monaten unzählige persönliche Kontakte in den regionalen Büros. Der heimische Energieversorger ist trotz massiver Personalaufstockung mit Kundenanfragen überfordert. In Fällen, bei denen Unverschuldete plötzlich erhebliche Nachteile haben, will er „gute Lösungen“ finden. Wie im Fall eines kranken Mannes im Bezirk Waidhofen an der Thaya. . .