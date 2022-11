Ex-Linz-Crack (28) besiegt den Lymphdrüsen-Krebs

Die Stimmung war unglaublich, das gibt’s in der ganzen Liga nicht! Schön, dass Eishockey in Linz wieder lebt“, sagte nach Salzburgs 5:2 am Freitag David Kickert, Goalie des Meisters. Der 2019/20 in Linz noch mit jenem Crack im Team spielte, der nun abseits des Eises den schönsten Sieg feierte: Hunter Fejes!