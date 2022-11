Steirer nach wilder Verfolgungsfahrt aufgehalten

Ein 26-jähriger Steirer hat am Samstag gegen 23 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in Straß-Spielfeld (Bezirk Leibnitz) auf Gas getreten und sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nachdem er laut Polizei mit Tempo 100 durch Ortsgebiete gerast war, gelang es ihn anzuhalten. In der Folge wurde er als Verdächtiger für mehrere Straftaten ermittelt. Die Palette reicht von einem Einbruchsdiebstahl in einen Hofladen bis zu NS-Wiederbetätigung.