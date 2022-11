„Lost Places“: Anziehungspunkt für Schaulustige

Ob die alten Schrottürme in Klagenfurt, Federaun oder Arnoldstein, das alte und verlassene Hotel Wörthersee, ein Hallenbad, das nicht mehr genutzt wird, oder das Glasbläserdorf Tscherniheim: Alle diese zum Teil längst vergessenen Plätze in Kärnten ziehen immer wieder Schaulustige an. Und das, obwohl das Erkunden von „Lost Places“ meist in einem rechtlichen Graubereich stattfindet, denn das Betreten von Privatgrundstücken ist eigentlich verboten.