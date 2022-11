Reichspogromnacht in Graz: Wider das Vergessen

Die Reichs-Pogromnacht war ein einschneidender Moment

In jener Nacht von 9. auf 10. November 1938 änderte sich alles. Ein aufgestachelter Mob steckte die Synagoge und die Zeremonienhalle auf dem jüdischen Friedhof in Graz-Wetzelsdorf in Brand, verwüstete jüdische Geschäfte und misshandelte jüdische Mitbürger, darunter auch den Landesrabbiner David Herzog. Wer seinen Leidensweg von seiner Wohnung in der Radetzkystraße 8 bis zur Synagoge nachvollziehen will, der braucht nur den im Asphalt eingelassenen Buchstaben der Künstlerin Catrin Bolt folgen. Sie basieren auf Herzogs Erinnerungen und beschreiben das Unbeschreibliche.