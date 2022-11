Sam Ryder: Song-Contest-Star feiert Wien-Debüt

Abzüge in der B-Note

Wer sich an solchen Kinderkrankheiten nicht stört, bekommt die volle Packung Glitzer geliefert. Das erst spät ins Set gebaute „Put A Light On Me“ ist mit seinen 80er-Electro-Beats ein echtes Highlight und lässt den Wunsch nach mehr flotten und poppigen Songs in der Luft schweben. Zu stark überwiegt im Gesamtkanon noch das Balladeske und Faserschmeichlerische. Unzulänglich auch sein in Rekordtempo heruntergeratschtes TikTok-Medley mit Cover-Songs wie „Everybody Wants To Rule The World“, „I Want To Break Free“ oder „The Way You Make Me Feel“. Erst der Song-Contest-Knaller „Space Man“ leitet nach nur einer guten Stunde ein sehr frühes Ende ein. Sam Ryder kann beeindruckend alles singen, aber zum Weltklasse-Performer und zur authentischen Bühnenfigur fehlt doch noch einiges. Liebesbekundungen für die Fans und ständig gute Laune reichen für die Champions League noch nicht aus. Die nächsten Monate werden zeigen, ob er sein zweifellos vorhandenes Potenzial nützt, oder es langsam verpufft.