„Auch im Altersheim gibt es viel zu lachen“

„Ich habe schon vieles in meinem Leben gemacht, aber noch nichts, bei dem ich mich so gebraucht gefühlt habe“, sagt Robert Adler. Seinen Job in der Kreativ-Branche hat der Steirer wegen der Corona-Krise verloren: „Als ich gehört habe, dass sie in der Altenpflege Hilfspersonal brauchen, habe ich mich einfach beworben“, erinnert er sich. Es war berufliche Liebe auf den ersten Blick: „Ich hatte schon in den ersten Tagen so viele schöne und lustige Begegnungen mit den älteren Menschen und habe so viel gelernt, dass ich sofort gewusst habe, dass ich in diesem Bereich bleiben will.“