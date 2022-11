AYMZ: „Spreche gerne die unangenehmen Themen an“

Forderst du dich selbst in einer besonderen Art und Weise heraus, wenn du so intensive und persönliche Texte schreibst?

Es geht um Dinge, die man selbst gerne verstecken würde. „Callgirl“ dreht sich etwa darum, wie man etwas vortäuscht, um eine gewisse Macht einem anderen gegenüber auszuüben und ihn im Griff zu haben. Damit du dich in mich verliebst und eine emotionale Bindung aufbaust, ohne dass ich ein Interesse daran hätte, dem weiter nachzugehen. Das ist etwas, das ich früher wirklich gemacht habe und darauf bin ich natürlich nicht stolz. Man hat nichts davon, außer dass man Leute verletzt und sie sich distanzieren. Es geht in Songs auch um meine Gender-Identität und wie sich Dinge damit anfühlen. In Songs kann ich geschützter darüber reden als in Gesprächen, deshalb fällt es mir hier auch schwerer.