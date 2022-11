Einigung für Metaller ++ Karner will Abschiebungen

Der Kollektivvertrag der Metaller steht. In der Nacht auf Freitag kam es zu einer Einigung zwischen den Sozialpartnern und den Arbeitnehmer-Vertretern der Metaller. Und Innenminister Gerhard Karner kündigt härtere Strafen für straffällige Asylwerber und Migranten an. Das sind die Themen heute bei den Krone-News am Freitag, 4. November mit Moderator Jürgen Winterleitner.