„Tierische“ Florianis retten Hund, Katze und Co.

An der Spitze des Bezirksfeuerwehkommandos steht nämlich Rudolf Katzengruber, sein Stellvertreter heißt Josef Fuchsberger. Deutlich ernster wird man, wenn man an die jüngsten Einsätze im Bezirk zurückdenkt, die den vollen Einsatz der Kameraden erforderten. So musste etwa Kuh „Elmira“ aus einer Jauchegrube gerettet werden. Sie war durch einen Spalt drei Meter in die Tiefe gestürzt. Ähnlich misslich war die Lage von Hund „Mischa“, der durch einen Zaun schlüpfen wollte, doch zwischen den Gitterstäben stecken blieb. Besonders in Erinnerung blieben auch ein Pony, das aus einem Bach gerettet werden musste, und eine trächtige Katze, die nicht durch das gekippte Fenster gepasst hatte und zu ersticken drohte.