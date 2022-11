Weitere Vereinheitlichung bei den Corona-Zahlen

Für Wien, wo die Ampelkommission des öfteren auf Rot geschaltet hat, bedeutet das, dass zukünftig rund 50 Prozent der Spitalspatienten nicht mehr eingemeldet werden. Denn laut täglicher Aussendung, die die Stadt täglich verschickt, waren am Freitag etwa 471 Personen wegen oder mit Covid-19 in Wien in Spitalsbehandlung. 105 Positive waren wegen der Hauptdiagnose Corona auf einer Normalstation, 108 Positive wegen anderer Erkrankungen. 231 Menschen belegten die Betten aber wegen Post Covid. Auf der Intensivstation war die Aufteilung ähnlich: Am Freitag erhielten zwölf infizierte Menschen Intensivpflege auf Covid-Stationen, 15 Menschen waren Intensivpatienten auf Post-Covid-Stationen. Das bedeutet, diese Patienten sind zwar nicht mehr ansteckend, aber nach einer Infektion schwer krank.