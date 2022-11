Best Of Kunstuni: Buntes Blut und eine Fake-Party

Dass es Homosexuellen bis September diesen Jahres nicht erlaubt war, Blut zu spenden, macht die Ärztin und Kunststudentin Hannah Sheu wütend. In ihrer Installation „Blut Hirn Schranke“ lässt sie daher Blutkonserven in den Regenbogenfarben der Queer-Gemeinschaft auslaufen und weist auf den langen Gesetzesweg zur Aufhebung dieser Regelung hin. Sheu ist eine von 37 Künstlerinnen und Künstlern, deren Arbeiten aus den 104 Einreichungen von der Jury für die mehrteilige „BestOff“-Ausstellung in der Linzer Kunstuniversität ausgewählt wurden.