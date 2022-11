„Animal Care International“ lädt zum Adventfest

Spenden werden immer benötigt

Wie so viele Vereine kämpft auch Animal Care International mit steigenden Kosten für medizinische Notfälle. Der Reinerlös des heurigen Adventfestes soll somit an Tiere gehen, die von Schmerzen gequält werden und in ihrem Heimatland nicht richtig behandelt werden können. "Das Problem sind unzureichende Ausbildung der Tierärzte, mangelnde Erfahrung und fehlendes Equipment - einige bedauernswerte Mitgeschöpfe werden wir nach Österreich bringen, um ihnen mithilfe dringend nötiger - aber sehr kostspieliger - Operationen ein neues Leben zu ermöglichen", so Obfrau Renate Grell.