Jubel für Alfons Schuhbeck bei Dinner-Show

Eine Woche nach seiner Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe ist Star-Koch Alfons Schuhbeck bei der Premiere einer Dinnershow im Münchner „Teatro“ gefeiert worden. Der 73-Jährige trat zum Abschluss der Show auf und sang „Sweet Caroline“ von Neil Diamond und „I can‘t help falling in love with you“ von Elvis Presley.