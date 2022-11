Vom Griss um die Gans: Es gibt sie auch vegan

„Heuer finden unsere Gansln reißenden Absatz, auch bei den Wirten“, ist Heidi Hebesberger, Obfrau der Gänsebauern in Österreich, froh. Trotz der Preisanstiege für Futter, Küken, Energie und Verpackung werden frische Gänse ab Hof um 13 bis 16 Euro pro Kilo an Endkonsumenten verkauft. Eine mittlere Gans ergibt vier Portionen am Teller, pro Portion liegt die Teuerung bei 66 Cent. „Das ist nichts im Vergleich zur Importware“, sagt die Landwirtin aus Nussbach. Gänse aus Osteuropa „werden in kurzer Zeit gemästet und zu enormen Preisen bis zu 18 Euro pro Kilo angeboten“, macht Hebesberger darauf aufmerksam, dass man zwar tiefer ins Börsel greift, Tierwohl aber wohl gar nicht ganz oben steht.