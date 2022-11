Linzer Silvesterfeier auch heuer abgesagt

Eine offizielle Silvesterfeier wird es damit zum dritten Mal in Folge in Linz nicht geben - das war auch die vergangenen zwei Jahre wegen Corona schon so. Bereits vor der Krawallnacht war beschlossen worden, diese auch heuer nochmal ausfallen zu lassen. Die Entscheidung sei deshalb gefallen, weil die Menschen immer noch große Menschenansammlungen meiden würden.