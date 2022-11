Seilbahnbauer auch umsatzmäßig in luftigen Höhen

In Städten umgesetzte Projekte betrafen unter anderem den zwei Kilometer langen Cable Liner „Luton Dart“, der den Bahnhof Luton Airport Parkway mit dem Flughafen Terminal des London Luton Airports verbindet. In Mexico City wurde über die Cablebus Linea 1 das Stadtviertel Cuautepec an einen der größten Verkehrsknotenpunkte der Stadt angeschlossen. Und in Haifa wurde eine Seilbahn gebaut, die die Reisezeit zwischen der Universität Haifa zu einem zentral gelegenen Bahn- und Busterminal um bis zu 25 Minuten verkürzt.