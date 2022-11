Böhler kehrt auf die Grand Slam-Bühne zurück

Am Mittwoch beendete der 27-Jährige sein Trainingslager im Stützpunkt Linz, am Freitag fliegt er von Zürich aus nach Baku (Ase), wo er beim dortigen Grand-Slam-Turnier antreten wird. Sein Jahreshighlight. "Ich weiß, dass ich noch nicht in der Form bin, in der ich gerne wäre", erzählt Böhler, "fast 1000 Tage holt man eben nicht mit ein paar Trainingslagern auf."