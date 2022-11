ÖVP: „Wir sind auf morgen gut vorbereitet!“

Grüne haben nichts von Vorgängen in ÖVP geahnt …

Die Grüne Abgeordnete Nina Tomaselli sieht der morgigen Befragung gelassen entgegen. Sie sei froh darüber, dass ihre Partei letztes Jahr Sebastian Kurz „die Rute ins Fenster“ gestellt habe, was letztendlich auch zu seinem Rücktritt geführt habe. Von den Vorgängen, die Thomas Schmid bei seiner Einvernahme schilderte, hätten Tomaselli nichts geahnt: „Auf diese Idee muss man überhaupt erst einmal kommen, dass man so seine Macht ausbauen will!“, stellt sie klar.