Maruska: „Lettinnen sind einfach die Favoriten“

Ostapenko dabei, Grabher in Südamerika

Jelena Ostapenko ist die bekannteste Spielerin Lettlands, die sich 2017 über den überraschenden French Open Titel freuen durfte. Die aktuell Weltranglisten-17. führt das baltische Team in der Braustadt an. Julia Grabher hat Marion Maruksa schon vor einigen Wochen mitgeteilt, dass sie in Südamerika auf Punktejagd geht, um ihre Position im Ranking zu stabilisieren. Das ÖTV-Team setzt sich aus Sinia Kraus, Barbara Haas, Tamira Paszek und Melanie Klaffner zusammen. Den gesamten Talk sehen Sie im Video!