Zweites Villarreal? Glasners Frankfurter träumen

Eintracht Frankfurt hat schon wieder Großes vor in Europa. Und träumt nach dem historischen Einzug in die K.o.-Phase der Königsklasse von einem zweiten FC Villarreal. Die Spanier waren in der vergangenen Saison bis in Halbfinale der Champions League vorgedrungen. Nach dem spektakulären Gewinn der Europa League in der vergangenen Saison haben die Hessen um Cheftrainer Oliver Glasner in der Königsklasse die Aussicht auf weitere magische Nächte.