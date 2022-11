Die skurrilsten Einsätze der Salzburger Bergretter

Vergangenen Samstag geriet ein Ungar (26) im Steinernen Meer in Bergnot. Der Mann hatte sich zuvor von seiner Gruppe getrennt, war zudem unerfahren und schlecht ausgerüstet: Er hatte lediglich Winterschuhe und Jogginganzug an und ein Turnsackerl dabei. Bergretter und zwei Hubschrauber rückten in Maria Alm zu seiner Rettung aus.