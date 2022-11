Oscar-Anwärter bei Filmfestival in Radstadt

„Wir haben uns heuer dafür entschieden, unserem Publikum möglichst viele neue Filme zu zeigen“, erzählt die Organisatorin des Filmfestival Radstadt, Elisabeth Schneider. So feiert etwa am Freitag die ukrainisch-türkische Koproduktion „Klondike“ ihre Salzburg Premiere in Radstadt. Der Spielfilm von Regisseurin Maryna Er Gorbach über Verdrängung, Krieg und Widerstand, wurde erst kürzlich für den kommenden Oscar 2023 nominiert.