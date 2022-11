Anzeige bringt Zweifel an der Heimaufsicht

Nach dem Aufkommen des Pflege-Skandals im Senecura-Heim in Lehen hagelte es auch für die Heimaufsicht des Landes ordentlich Kritik. Sie hat eigentlich die Aufgabe, durch unangekündigte Kontrollen die Situation in Salzburgs Seniorenwohnhäusern zu kontrollieren und Missstände aufzuzeigen. Dieser Mechianismus hat angesichts der menschenunwürdigen Zustände im Lehener Pflegeheim jedoch nicht funktioniert. „Es muss überprüft werden, ob die Heimaufsicht organisatorisch gut aufgestellt ist, oder of es Änderungsbedarf gibt“, sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer damals zur Causa. Die Anzeige einer Ex-Mitarbeiterin liefert nun Grund für weitere Zweifel am Kontrollorgan: Laut ihrer Aussage wussten die Mitarbeiter des Pflegeheimes, welche Bewohner die Heimaufsicht kontrollieren würde. Es stand sogar im Raum, dass einzelne Mitarbeiter vorab von den Kontrollterminen gewusst hätten.