Ein Friseurtermin für wollig-weiche Vierbeiner

Das Schaf ist so lange brav, bis die Frisur sitzt

An den Hinterbeinen habe ich richtige Skrupel. Hier ist nicht mehr viel Fleisch, das Carina vor meinen ungeübten Handgriffen schützt. Zum Glück leitet mich Alex geschickt an, und Carina weiß wohl nicht, dass sich meine Erfahrung als Schaf-Friseurin auf fünf Minuten beschränkt, denn sie macht keinen Mucks. Schließlich ist die erste Seite geschafft. Zeit für eine Servicepause: Die Schermaschine muss zwischendurch immer wieder geölt werden. Das Gerät wird ziemlich heiß und liegt schwer in der Hand.