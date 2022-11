Fußball-Klub knöpft sich zu Allerseelen Fans vor

Weshalb der Verein am Allerseelentag je zwei Vertreter der Fan-Klubs „Glory Boys“, „Supras“ und „Schwarz-Grün“ ins Stadion lädt. „Um ein Zeichen zu setzen“, betont Wöllinger, der die Vorfälle gegen Rapid auch bei einer Mitglieder-Befragung thematisiert hat. In Form der Frage: „Wie stehst Du als Mitglied dem Verhalten der Fans der SVR, insbesondere im Bezug auf die Verwendung von Pyrotechnik gegenüber?“ Was freilich eine sehr, sehr harmlose und weich gewählte Fragestellung gewesen ist. Die Wöllinger aber so begründet: „Je allergemeiner die Frage, desto breiter das Spektrum der Antworten - und genau das war unsere Absicht . . . “