"Geh und nimm es, hat Jesus zu mir gesagt“, rechtfertigte sich ein 35-jähriger Ägypter am Montag am Salzburger Landesgericht. Der Mann marschierte am 14. September in der Bergheimer Kirche zum Tabernakel und bediente sich dort an den Hostien. Dabei wurde er von einer entsetzten Ordensfrau überrascht. „Bitte nicht mitnehmen, das ist unser Jesus“, will sie ihm damals ins Gewissen geredet haben. Der gelernte, aber arbeitslose Tierarzt zeigte sich jedoch unbeeindruckt und ließ den Leib Christi in seine Jackentasche gleiten. Den prachtvollen Kelch stellte der Mann wieder zurück.