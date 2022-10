Brasilien: Bolsonaro taucht nach Wahlniederlage ab

Auch am Morgen nach der Brasilien-Wahl hüllte sich der unterlegene rechte Staatspräsident Jair Bolsonaro in Schweigen, ob er seine Wahlniederlage akzeptiert. „Ich würde mich gerne nur freuen, aber ich bin teilweise besorgt“, so dessen frisch gewählter Nachfolger Luiz Inácio Lula da Silva. „Ich muss wissen, ob der Präsident, den wir besiegt haben, einen friedlichen Übergang erlaubt.“