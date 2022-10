Touristin in Griechenland von Hütehunden getötet

Während Angriff Verwandte angerufen

Das Opfer - eine Flüchtlingshelferin - war nach Angaben der Polizei am 21. September 2017 in der Nähe der antiken Stadt Maroneia gewandert und wurde zunächst als vermisst gemeldet - krone.at berichtete. Die Britin soll noch während des Angriffs der Tiere ihre Verwandten in England benachrichtigt haben, die dann die Behörden in Griechenland alarmierten. Sie konnte jedoch nur tot geborgen werden.