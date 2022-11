Ein ganzes Dorf starb bei Verkehrsunfällen

69 Menschen kamen seit Jahresbeginn in Oberösterreich bei Verkehrsunfällen ums Leben. Der Arbö gedenkt zu Allerheiligen mit weißen Kreuzen am Straßenrand der Verunglückten. Niedrigere Tempolimits, Verkehrsberuhigung und ein gutes öffentliches Verkehrsangebot könnten, so die Mobilitätsorganisation VCÖ, die Verkehrssicherheit deutlich erhöhen.