Ein Steirer mit Hang zum Seewinkel

Seit 1. September hat das Nationalpark Stüberl - Lange Lacke Apetlon nun wieder offen. Siegfried und Astrid Buchegger setzen auf die steirische Gastlichkeit und regionale Schmankerln. So soll es auch eine kleine Vinothek geben, in der alle Apetloner Winzer zu finden sein werden. „Gerade in der heutigen Zeit brauchen wir sowohl Touristen als auch Einheimische“, so die beiden. Freitag, Samstag, Sonntag wird jetzt bis 13. November mit einem dreigängigen Ganslmenü durchgestartet, danach ist ein Weihnachtsmarkt geplant. Anders als gewohnt, soll das Nationalparkstüberl jetzt ein Ganzjahres-Betrieb werden.