Für Innsbrucker Haie endete Thriller unglücklich

Zweimal Führung verspielt

Auf dem Eis knisterte es, herrschte Hochspannung. Die Antwort auf den Bozener Ausgleich kam fast postwendend. Coulter stellte mit seinem zweiten Treffer auf 5:4. Doch die Füchse gaben sich nicht geschlagen, konnten in einem Powerplay den Spielstand erneut egalisieren. Damit ging der Thriller in die Verlängerung. Es war nervenaufreibend. Am Ende traf es die Haie hart, mussten sie sich mit einem Punkt begnügen, jubelten die Südtiroler mit ihren Fans.