Tod und Trauer leichter machen

Die Touristen tummeln sich durch die engen Wege. Machen Fotos und halten kurz inne, wenn sie vor einem Grabstein zu stehen kommen. Trotz der ruhigen Atmosphäre am Friedhof in St. Peter in der Salzburger Altstadt herrscht reges Treiben. Denn: Dieser Tage lädt die Margarethenkapelle zum Trauern ein. Die Türen des Steinkolosses sind geöffnet, der Weihrauchduft zieht die Besucher förmlich in das Innere.