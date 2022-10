Tirols Bahnhöfe immer wieder Hotspots für Gewalt

Ordentlich zur Sache ging es am Samstag am Innsbrucker Hauptbahnhof. In einem Geschäft gerieten um 15.45 Uhr ein Iraker (15) und ein Österreicher (34) aneinander. Dabei zückte der Jugendliche ein Klappmesser und bedrohte damit seinen Kontrahenten. Derartige Zwischenfälle an Bahnhöfen sind keine Seltenheit.