Wertverlust so hoch „wie seit 50 Jahren nicht“

Die Österreicher sparen viel, aber nicht richtig

Die Rechnung ist einfach: Je höher die Inflationsrate, umso geringer ist der reale Zinsertrag am Sparbuch. „Die Österreicher sparen nach wie vor viel“, so Michael Posselt, Fachgruppenobmann in der Wirtschaftskammer, „aber leider nicht in der richtigen Form.“ Posselt sieht eine Veranlagung an der Börse als Ausweg aus dem Zinsdilemma. Dort seien gerade auf lange Sicht betrachtet die Chancen auf Gewinne hoch, meint er.