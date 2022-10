Eine muntere, bunte Fledermaus

Guta Rau, die junge, fix am Haus angestellte Münchnerin, bewies nach ihrer „Zauberflöte“ aus der vergangenen Saison erneut ihre unverstellte und frische Sicht auf einen Klassiker des Musiktheaters. Sie beißt sich nicht an den problematischen Seiten der „Fledermaus“ fest, die vor allem in den dargestellten Alkoholexzessen liegt, aber auch im Lächerlichmachen des Stotterers Dr. Blind, zudem macht sie nicht den Fehler, den Darstellern den wienerischen Sprachakzent aufzuzwingen, was eh selten gelingt. Im Vordergrund ihrer Inszenierung stehen Witz und Erotik, unterstützt von den schönen Kostümen von Claudio Pohle und tollen Balletteinlagen von Kinsun Chan, die durchaus auch in die flotten 1920er-Jahre führen. Da macht auch das Orchester mit und spielt plötzlich Johann Strauß im Bigbandsound.