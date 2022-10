Mann geriet auf Suche nach Ski in Bergnot

Ein Oberösterreicher ist am Samstag in Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) bei der Suche nach einem Ski, den sein Bekannter im Winter verloren hatte, in Bergnot geraten. Der 57-Jährige und seine Frau radelten von Tirol aus zur Hochwildalm und wanderten in Richtung Staffkogel. In einer steilen Ostrinne saß der Mann schließlich fest und alarmierte die Rettungskräfte.