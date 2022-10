Opfer muss noch immer auf Schmerzensgeld warten

Als nächstes entscheidet Oberlandesgericht

Zu Höckners Leugnen passt auch, dass er noch kein Schmerzensgeld an sein Opfer bezahlt hat. „Im Prozess waren meiner Mandantin 7000 Euro zugesprochen worden. Bisher hat sie noch nichts bekommen.“ Denn die Strafe für Höckner muss nach der Abweisung der Nichtigkeitsbeschwerde erst vom Oberlandesgericht Linz entschieden werden. In erster Instanz in Wels war er zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Gegen dieses Strafausmaß hat aber auch die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt.