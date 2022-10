Politische Posse um Spatenstich für Mega-Beton-Bau

Vor nicht einmal zwei Monaten wurde in Krems an der Donau ein neuer Gemeinderat gewählt. Seit nicht einmal einem Monat hat sich das Gremium, bekanntlich wieder mit SPÖ-Bürgermeister Reinhard Resch an der Spitze, auch konstituiert. Nicht mehr Teil davon ist ÖVP-Bundesrätin Doris Berger-Grabner.