Kühn: Gelungenes Comeback, aber Luft nach oben

Mehr Spaß unter Barisic

Nach einem kompletten Trainings-Stopp sorgte er gegen Hartberg für frischen Schwung: „Von der Luft her hat es etwas gedauert, bis ich wieder rein fand, aber in Summe fühlte es sich gut an.“ Mit Trainer Barisic sei ein neuer Schwung eingekehrt: „Wir haben wieder viel Spaß am Kicken, ließen uns zuletzt auch nicht von einem Gegentor beirren.“ Die Devise für das heutige Match in Lustenau: „Ich denke, es wird zweikampfbetont, mitunter hart. Da heißt es, die Chancen nutzen.“