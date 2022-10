Premier-League-Klub angelt nach Salzburgs Okafor

Derzeit steckt Leeds im Tabellenkeller der Premier League fest. Am Samstag (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) wartet die Mammutaufgabe beim FC Liverpool. Marsch steht unter Druck. „Ich habe noch nie so viel in meiner Karriere verloren, es macht mich krank. Ich bin wirklich etwas sauer und müde, weil wir meistens besser als der Gegner zu spielen, aber immer zu verlieren“, so der US-Amerikaner.